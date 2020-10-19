Начальник ГУБОПиК Николай Карпенков в «Главном эфире», который выходит на телеканале «Беларусь 1» рассказал, что на улице остались только уличные бандиты, пишет Комсомолка





- Остались наиболее радикальные. После проникновений во дворы, чаепитий, обсуждений, развешивания флагов, увидели, кто способен на поступок и объединились. Их подпитали деньгами, алкоголем и наркотиками. И они уже выходят на акции протеста с ножами, заточками, дубинками. Некоторые даже берут с собой флагштоки – металлические трубы, которыми можно и убить, если ударить по голове. Это хорошие сформированные команды боевичков, - заявил начальник ГУБОПиК.









Он также рассказал о недавно задержанной группе.





- Тренер, бело-красно-белый, который проникся идеями революции, решил, что нужно что-то менять через радикальный путь. Он привел с собой восемь бойцов, которые должны были нападать на сотрудников милиции и ОМОН. Они все уже дают показания, - пояснил Карпенков.





Упомянул глава ГУБОПиК и про «бандитов» с «пистолетами», которые захватили транспортные средства, чтобы потом таранить ими ОМОН.





- Это было нужно для того, чтобы было много крови и жертв. Чтобы потом ответственность за все возложить на милицию…На улице сейчас остались только уличные бандиты. И они никогда не поймут по-хорошему. Они перекрасились и хотят на социальных лифтах подняться и стать полевыми командирами или депутатами, которым обещает наделить щедро Тихановская. Уличные бандиты просто хотят денег заработать, - подчеркнул Карпенков.





Он рассказал также и об угрозах в адрес семей сотрудников, руководству страны, «нормальным журналистам» и «нормальным спортсменам».





- Они пишут женам: «Мы с твоими детьми такой сюрприз сделаем, что ты всю жизнь помнить будешь». Еще никогда не было такого уродства. Мы всех их знаем, кто это пишет. И придет время для каждого, когда нужно будет его задержать и предъявить все это. И они сядут на большие сроки. Мы не фашисты. По-настоящему мы еще не применяли силу ни к кому, - заявил Карпенков.









Тот самый Карпренков, который, напомним, в погоне за безоружными гражданами, остервенело бил стеклянную дверь минского кафе, а в другой момент был замечен избивающим дубинкой беззащитного уже лежащего на газоне парня!