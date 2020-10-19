Москва добивается принятия в Беларуси версии российской Конституции

«То, что касается Беларуси, я убежден, что наша линия в поддержку процесса конституционной реформы, которая была предложена президентом Александром Лукашенко и которую мы видим (и говорим об этом публично) как хороший повод, хорошую возможность для того, чтобы завязать по-настоящему общенациональный диалог, куда вошли бы все политические силы страны, мне кажется, сейчас эта линия наиболее оптимальна», – сказал Сергей Лавров.





UDF.BY поинтересовался у экспертов: какой Москва хочет видеть конституционную реформу и чего добивается?

«Конституционная реформа не улучшит политическую ситуацию в Беларуси»

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF.BY отметил, что если Москва пытается навязать кому-то реформы, то на самом деле желает реализовать свои интересы, а не обеспечіть движение той или иной страны к демократии.





«Не стоит ожидать, что Москва альтруистически подходит к решению политического кризиса в Беларуси. Думаю, преследуется несколько стратегических целей.





Первое: снизить градус напряженности внутри Беларуси. Второе: Россия хочет показать себя для белорусского общества и международного сообщества в качестве арбитра в решении спорных вопросов. Третье: Москва хочет навязать свой сценарий развития событий в Беларуси», – сказал Усов.





По его мнению, при сохранении нынешнего режима невозможно проведение реальных политических реформ. Что не может быть не очевидным для Москвы.





Усов считает: учитывая какие в этом году были приняты поправки к российской Конституции (они легитимизовали существующее авторитарное правление и обнулили президентские сроки Путина), можно предположить, какой характер будут носить изменения в белорусскую Конституцию.





«Например, парламенту могут дать возможность назначать каких-то министров, возможно, даже главу правительства – как это есть сегодня в России, что по факту не меняет политических отношений внутри системы. Могут заменить мажоритарную избирательную систему на смешанную. Выборы в российскую Госдуму проходят частично по партийным спискам и частично по мажоритарным округам. Возможно, предложат механизм транзита власти через 5 лет после окончания формального срока нынешнего диктатора», – считает Усов.





Он подчеркнул:





«Конституционная реформа не улучшит политическую ситуацию в Беларуси, а будет лишь формой манипуляции общественным сознанием».

«В России хотят, чтобы с нами не было стыдно дружить»

Военный эксперт Александр Алесин в комментарии UDF.BY отметил, что Россия хочет получить от конституционной реформы в Беларуси геополитические выгоды для себя.





«Думаю, Москва желает, чтобы в новой Конституции был каким-то образом прописан восточный вектор политики Беларуси, ее культурная общность с Россией. И, наверное, Москва хотела бы, чтобы способ правления в Беларуси не выглядел столь одиозным, как теперь. Возможно, там не хотят совсем уж решительных изменений, но желают, чтобы все выглядело прилично, чтобы были бантики и цветочки», – сказал Алесин.





По его мнению, России «не хочет выглядеть союзницей одиозного, авторитарного режима».





«Все-таки они считают себя более демократическим государством, чем Беларусь. Поэтому Москва желает увидеть здесь некую версию российской Конституции. Чтобы существовала хотя бы видимость наличия сдержек и противовесов, разделения властей, участия в управлении государством элит – в том числе, бизнес-элит. Многие в России хотят, чтобы с нами не было стыдно дружить», – полагает Алесин.





Какой Москва видит будущую роль Лукашенко?





«Возможно его роль в том, чтобы передать власть от старых элит к новым. От тех, кто старался придерживаться многовекторного курса, к тем, кто будет строго придерживаться пророссийского», – считает Алесин.





На его взгляд, у России достаточно много рычагов, чтобы принудить Лукашенко к реализации желаемой ей конституционной реформы.







