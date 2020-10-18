







Сначала прокурор пояснил, что такие акции не попадают под закон о «О массовых мероприятиях», потому что «власти» дают разрешение на их проведение.





— Те массовые мероприятия, которые проходят с государственной символикой, почему мы на них не видим каких-то актов вандализма? Никто никого не оскорбляет, нет оскорбляющих каких-то плакатов, как на пикетах (не будем дословно приводить их содержание), никто не нарушает общественный порядок. Все проходит мирно, спокойно, в совершенно законном ключе, — начал расхвалить акции «ябатек» Олег Лаврухин.





А дальше решил уточнить, что отсутствие интереса к ним силовиков даже не в их мирном характере:





— Никто никого не задерживает. Причем это не противоречит закону «О массовых мероприятиях», поскольку, что касается этих провластных митингов, есть статья 3-я закона, там четко указано, в каких случаях порядок проведения массовых мероприятий не распространяется на те, которые организуются по инициативе государственных органов.





По инициативе государственных органов? Ой, а мы уже было подумали, что на акциях — сплошь сторонники Лукашенко, которые вышли по зову сердца.