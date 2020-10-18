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Прокурор Минска объяснил, почему марши «ябатек» не разгоняют… и спалил «сторонников Лукашенко»

Занимательное признание сделал прокурор Минска в эфире СТВ. Он попытался объяснить, почему силовики не обращают никакого внимания на митинги под лозунгом «За батьку», но что-то пошло не так.



Сначала прокурор пояснил, что такие акции не попадают под закон о «О массовых мероприятиях», потому что «власти» дают разрешение на их проведение.

— Те массовые мероприятия, которые проходят с государственной символикой, почему мы на них не видим каких-то актов вандализма? Никто никого не оскорбляет, нет оскорбляющих каких-то плакатов, как на пикетах (не будем дословно приводить их содержание), никто не нарушает общественный порядок. Все проходит мирно, спокойно, в совершенно законном ключе, — начал расхвалить акции «ябатек» Олег Лаврухин.

А дальше решил уточнить, что отсутствие интереса к ним силовиков даже не в их мирном характере: 

— Никто никого не задерживает. Причем это не противоречит закону «О массовых мероприятиях», поскольку, что касается этих провластных митингов, есть статья 3-я закона, там четко указано, в каких случаях порядок проведения массовых мероприятий не распространяется на те, которые организуются по инициативе государственных органов.

По инициативе государственных органов? Ой, а мы уже было подумали, что на акциях — сплошь сторонники Лукашенко, которые вышли по зову сердца.
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