Норвежский депутат выдвинул на Нобелевскую премию мира лидеров белорусской оппозиции
Депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль выдвинул на Нобелевскую премию мира в 2021 году трех лидеров белорусской оппозиции - бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало. Об этом сообщило в воскресенье издание Vart Land.
Депутат считает, что они заслужили премию "за свою борьбу за честные выборы и как вдохновители мирных демонстраций против нелегитимного режима в Белоруссии".
Он выразил надежду, что их выдвижение на премию привлечет еще больше внимания к мирной оппозиционной борьбе.
В сентябре лидер крупнейшей наднациональной партии ЕС - консервативной Европейской народной партии - Дональд Туск также предлагал выдвинуть Сергея и Светлану Тихановских на премию мира.
20:44 18/10/2020
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