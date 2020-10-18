



Депутат считает, что они заслужили премию "за свою борьбу за честные выборы и как вдохновители мирных демонстраций против нелегитимного режима в Белоруссии".





Он выразил надежду, что их выдвижение на премию привлечет еще больше внимания к мирной оппозиционной борьбе.





В сентябре лидер крупнейшей наднациональной партии ЕС - консервативной Европейской народной партии - Дональд Туск также предлагал выдвинуть Сергея и Светлану Тихановских на премию мира.