Правозащитники сообщают о более 100 задержанных на акциях протеста в Беларуси
По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье задержано более 100 человек.
В списке "Весны" уже 108 человек. Больше всего задержанных в Минске. Кроме того, правозащитники сообщают о задержаниях в Бресте, Витебске, Гомеле, Дзержинске, Новогрудке, Светлогорске, Фаниполе.
Самая массовая несанкционированная акция прошла в Минске, протестующие прошли маршем по Партизанскому проспекту. Власти пытаются убедить себя и всех, что протесты сдуваются. Но смотрите сами, как выглядел марш на 71-й день протестов.
20:07 18/10/2020
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