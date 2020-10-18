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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Правозащитники сообщают о более 100 задержанных на акциях протеста в Беларуси

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье задержано более 100 человек.


В списке "Весны" уже 108 человек. Больше всего задержанных в Минске. Кроме того, правозащитники сообщают о задержаниях в Бресте, Витебске, Гомеле, Дзержинске, Новогрудке, Светлогорске, Фаниполе.

Самая массовая несанкционированная акция прошла в Минске, протестующие прошли маршем по Партизанскому проспекту.  Власти пытаются убедить себя и всех, что протесты сдуваются. Но смотрите сами, как выглядел марш на 71-й день протестов.



 
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