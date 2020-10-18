



Политический обозреватель Сергей Пархоменко считает, что Москва рассматривает Виктора Бабарико в качестве замены Александру Лукашенко, пишет Салідарнасць





По мнению Сергея Пархоменко, теперь главная задача для Кремля и Владимира Путина — «посадить на место Лукашенко своего правильного человека».





— Я думаю, что они рассчитывают на Бабарико… Был период, когда я думал, что это неотвратимо, они постепенно договорятся, выведут из-под Лукашенко окончательно силовиков, потом проведут выборы, либо он просто уйдет в отставку. Будет на его месте Бабарико, — сказал политический обозреватель в эфире Эха Москвы.





При этом Пархоменко добавил, что сегодня уже не так уверен в этом варианте как прежде.





По его мнению, в Беларуси появились другие влиятельные персоны – в том числе, Мария Колесникова, которая не присутствовала на встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ.





— Теперь Путину придется думать о двух вещах: не только о том, что надо удалить Лукашенко и на его место посадить марионетку, а о том, что нужно удалить Лукашенко и не пустить на его место человека, который не будет марионеткой. А такие люди в Беларуси начали просматриваться, и это очень важный результат последних месяцев в Беларуси, — отметил Пархоменко.