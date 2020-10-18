Протесты в Беларуси: онлайн

14.10. Начались первые задержания. Как сообщает «Наша Нiва», силовики, похожие на сотрудников ГУБОПиКа, бросились за молодыми людьми возле станции метро «Партизанская».

Ранее было замечено, как во дворы некоторых домов, расположенных вдоль Партизанского проспекта, заезжает транспорт, заполненный силовиками.

13.55. В Минске традиционно в это время в воскресный день начались проблемы с мобильным интернетом. В частности, у оператора A1. Уже не работает, как минимум, в центре, Уручье, Каменной Горке.

Также отключение мобильного интернета уже подтвердил МТС.

13.30. Минский метрополитен сообщил, что в 13.15 по местному времени, "в целях обеспечения безопасности пассажиров", на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Немига, Первомайская и Пролетарская. Поезда следуют без остановки на данных станциях.





13:20. В сети появилось видео, на котором человек в оливковой форме, балаклаве и с оружием зашел небольшой магазин фаст-фуда.





Он ходит перед прилавком, размахивая автоматом, и громко просит у кого-то по телефону деньги: «Скинь, пожалуйста, еще десятку, потому что я еще комбату и зампотеху должен. Рассчитаемся потом».

Это уже не первый факт, когда неизвестные в обмундировании и со скрытыми лицами заходят в общественные места. Недавно люди в балаклавах были замечены в туалете театра музкомедии.





13.00. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в своем Telegram-канале призвала сограждан принять участие в воскресных выступления оппозиции: "Мы объявили Народный Ультиматум, чтобы Лукашенко заявил о своем уходе, насилие остановилось, а все политзаключенные были освобождены. Давайте продолжать выражать свои требования мирно и настойчиво - это даёт результат. Мы остановимся, только когда каждый политический заключённый выйдет на свободу, силовики начнут защищать свой народ, а в Беларусь вернётся закон и честные выборы. А пока этого не произошло - мы будем протестовать. Сегодня на Партизанском марше белорусы снова покажут, что такое солидарность. И я поддерживаю каждого, кто придёт на этот марш".





12.49. В Беларуси за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 17 октября были задержаны 58 человек, сообщила в воскресенье, 18 октября, официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. "В различных населенных пунктах страны зафиксировано 13 очагов социально-политической активности граждан. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории республики задержано 58 человек", - написала Чемоданова в своем Telegram-канале.





12.26. Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сообщила об освобождении адвоката Ильи Салея. "То, что Илья Салей дома, а не в СИЗО - это хорошая новость. И это результат нашего с вами мирного давления на режим", - написала Тихановская в воскресенье в Telegram-канале.





Салей - юрист избирательного штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, адвокат члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Он был задержан 9 сентября в рамках возбужденного Генпрокуратурой Белоруссии уголовного дела по ч.3 ст.361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности), напоминает "Интерфакс".





По данному делу также были арестованы Колесникова и еще один член президиума Координационного совета Максим Знак, а Тихановская позже объявлена в межгосударственный розыск. Салей был одним из участников состоявшейся 10 октября встречи в СИЗО КГБ Александра Лукашенко с рядом арестованных представителей оппозиции.





11.50. Силовики уже оцепили стелу "Минск - город герой" в ожидании "Марша партизан", который в воскресенье собирается провести оппозиция.