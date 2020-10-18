Никто не поверит, даже если скажут «дважды два четыре»

Виктор Николаевич, вы согласны с тем, что «Конституция не пишется на улице»?





– Согласен. А еще я думаю, что ее нельзя выносить на референдум. Всегда придерживался такой позиции. Давайте рассуждать прямо, положа руку на сердце. Сколько людей прочитает Основной закон? Хотя бы прочитает? Думаю, не более 5-7 %. Это в любой стране. Вы думаете, в России, когда голосовали за поправки, их зачитывали до дыр? Вы думаете, у нас их кто-нибудь читал в 96-м? Тогда ведь вопрос стоял так: вы за президента или против? И большинство ведь поддержало Лукашенко. Это была правда, кто бы что ни говорил. Сегодня ситуация совершенно другая. И те протесты, которые происходят, они ведь не случайно появились. Власть сама их подготовила своими бестолковыми, да еще и агрессивными действиями. Они давно готовились, созревали изнутри...





Или все же были инспирированы извне, как некоторые считают?





– Да чушь полная. Невозможно никому ничего навязать, если общество не хочет перемен. Общество за 25 лет стало другим. Оно созрело для понимания того, каким должно быть государственное устройство. Прежде всего, нельзя отдавать всю власть на откуп одному человеку, каким бы гениальным и великим он ни был. Это не работает. Если работает, только во вред народу и государству. Необходимы баланс и строгое разделение властей. В противном случае будем и дальше наступать на те же грабли.









Но если общество, как вы говорите, созрело для понимания... Почему тогда вы против референдума по Конституции?





– Я уже пояснил. Люди не читают, как они могут высказаться «за» или «против». Это будет снова напоминать известные рассказы о прошлом из цикла «не читал, но осуждаю». Другое дело, что надо вынести проект на общественное обсуждение, это да. Кто захочет, выскажется. Но не стоит питать иллюзий, что его будут перечитывать, как «Мастера и Маргариту» или «Золотого теленка». Писать Основной закон должны специалисты, юристы прежде всего, в этом я абсолютно убежден.





Вы-то сами как считаете: изменения нужны, и если да, то какие?





– Изменения, конечно же, нужны. Причем существенные. Время для них пришло. Я уже упоминал о необходимости баланса властей. Нужно ограничить полномочия первого лица, как бы эта должность ни называлась. Надо, чтобы парламент стал полноценной ветвью власти, мог реально принимать бюджет и контролировать его исполнение. Чтобы он назначал правительство и контролировал деятельнос министров, как это уже было в короткий период нашей молодой истории, в начале 90-х.