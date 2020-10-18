В Минске на студенческом марше 43 человека «задержаны и доставлены для разбирательства в ОВД». Здесь были задержаны журналисты Дарья Спевак (Onliner), Вадим Замировский и Всеволод Зарубин (TUT.BY и БелаПАН). Как поначалу заявлял представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич, репортеров задержали для проверки документов. Позже выяснилось, что против них начат административный процесс, ночь они провели на Окрестина.



