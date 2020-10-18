МВД: За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в субботу задержаны 58 граждан
Традиционно МВД приводит цифры участников протестных мероприятий и «мероприятий в поддержку мира, безопасности и спокойствия» (около 400 и около 1700 человек соответственно).
В Минске на студенческом марше 43 человека «задержаны и доставлены для разбирательства в ОВД». Здесь были задержаны журналисты Дарья Спевак (Onliner), Вадим Замировский и Всеволод Зарубин (TUT.BY и БелаПАН). Как поначалу заявлял представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич, репортеров задержали для проверки документов. Позже выяснилось, что против них начат административный процесс, ночь они провели на Окрестина.
12:52 18/10/2020
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