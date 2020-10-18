Теперь Путину придется думать о двух вещах по поводу Беларуси - эксперт
Политический обозреватель Сергей Пархоменко считает, что Москва рассматривает Виктора Бабарико в качестве замены Александру Лукашенко.
По мнению Сергея Пархоменко, теперь главная задача для Кремля и Владимира Путина – «посадить на место Лукашенко своего правильного человека».
– Я думаю, что они рассчитывают на Бабарико… Был период, когда я думал, что это неотвратимо, они постепенно договорятся, выведут из-под Лукашенко окончательно силовиков, потом проведут выборы, либо он просто уйдет в отставку. Будет на его месте Бабарико, – сказал политический обозреватель в эфире Эха Москвы.
При этом Пархоменко добавил, что сегодня уже не так уверен в этом варианте как прежде.
12:48 18/10/2020
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