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Теперь Путину придется думать о двух вещах по поводу Беларуси - эксперт

Политический обозреватель Сергей Пархоменко считает, что Москва рассматривает Виктора Бабарико в качестве замены Александру Лукашенко.


По мнению Сергея Пархоменко, теперь главная задача для Кремля и Владимира Путина – «посадить на место Лукашенко своего правильного человека».

– Я думаю, что они рассчитывают на Бабарико… Был период, когда я думал, что это неотвратимо, они постепенно договорятся, выведут из-под Лукашенко окончательно силовиков, потом проведут выборы, либо он просто уйдет в отставку. Будет на его месте Бабарико, – сказал политический обозреватель в эфире Эха Москвы.

При этом Пархоменко добавил, что сегодня уже не так уверен в этом варианте как прежде.
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