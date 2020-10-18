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Латушко: «Провокации будут. Не поддавайтесь, будьте осторожны и внимательны»

«Только мирный протест», призывает член Президиума Координационного совета призывает на фоне угроз силовиков, звучавших в течение недели.

— 70 дней белорусы мирно и настойчиво идут к свободе и победе. Наша формула требований: освобождение — ответственность — выборы, — обращается к белорусам Павел Латушко. — Непрекращающийся мирный протест день за днем ломает планы режима и вынуждает его действовать бессвязно и дезориентированно.

Я знаю, как обстоят дела в госаппарате и даже в, казалось бы, монолитной и герметичной милиции. Все больше людей стыдится и боится быть на стороне Лукашенко. Сам экс-президент тоже понимает, что опереться уже почти не на кого.

Невозможно управлять страной, которая тебе больше не подчиняется и скандирует «Уходи».

Политик отмечает, что тревожный сигнал начал поступать от представителей власти: «Они заявляют о якобы готовящихся провокациях и о радикализации протеста. И за этими словами стоят их намерения — обострить и быстро подавить протест вооруженным методом».

— Провокации, к сожалению, будут. Не поддавайтесь, будьте осторожны и внимательны. Мы должны придерживаться единственно верной стратегии — мирные и ежедневные протесты. Каждый день, — подытоживает Павел Латушко.
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