Политический обозреватель Артем Шрайбман порассуждал о том, на чем стоило бы настаивать оппозиции при организации переговоров с властями.

Пытаясь перевести повестку на конституционную реформу, власть уводит разговор не только в сторону от того, что волнует общество (новых выборов), но и от более важной реформы — избирательной. Об этом пишет в колонке на TUT.BY политический обозреватель Артем Шрайбман.





— Избавиться от президента с монархическими полномочиями — важно, но это совсем не панацея. Если только поправить Конституцию, то у правящей администрации останется в руках ручная избирательная машина, которая позволит упаковать местную власть, парламент и резиденцию президента нужными людьми.





И если этот аппарат будет поумнее нынешнего, они просто будут рисовать ему не 80 процентов, а, допустим, 52, чтобы не давать поводов для протестов. Еще 20−30 раскидают между карманными партиями — и вуаля, тот же авторитаризм вид сбоку, но протестов меньше. Такой машиной будет чуть сложнее управлять, но это вопрос технологии и денег.





Если избиркомы не отвязать от управления местными вертикальщиками, не закрепить там обязательное присутствие оппозиции, демонстрацию бюллетеней при подсчете и немедленное вывешивание протоколов после подсчета на каждом участке, не сократить до минимума досрочное голосование, не поставить урны с меньшими возможностями для вбросов и вскрытия — система продолжит воспроизводить себя, только в менее уродливой форме.









При Лукашенко или нет, но сегодняшний кризис приведет к коренной реформе политической системы. Перекидывание пунктов в Конституции от президента к парламенту или правительству — второстепенно по сравнению с задачей вернуть в страну выборы. Это должен быть пункт № 1 на повестке будущего круглого стола, если сегодняшние лидеры оппозиции хотят побеждать после этого.





Пропорциональная или мажоритарная система — еще один вторичный вопрос, который профессиональные партийцы пытаются выдать за самый главный. Если на базе сегодняшнего протеста формируется одна партия или движение, то на честных выборах такая сила выиграет при любой из систем.





В пропорциональной она просто возьмет большинство как центр притяжения всех, кто устал от Лукашенко, как получилось с уставшим от Порошенко электоратом Зеленского и его «Слугой народа» в Украине.





Оппоненты (ЛДП, коммунисты, какие-нибудь русскомирцы и что-то на базе сегодняшней власти типа «Белой Руси») будут раздроблены и в полном астрале. Они не умеют работать с аудиторией. У них нет кучи лояльных к ним популярных медиа, они технологически отстают даже от тех штабов оппозиции, которые возникли за лето.





При мажоритарной системе такая сила на базе протеста точно выиграет в большинстве округов крупных и средних городов, потому что сторонники Лукашенко в таких местах в явном меньшинстве. А за счет притяжения и самых заметных активистов глубинки и пользуясь расколом оппонентов, можно побороться и за сельские округа.





При смешанной имеем комбинацию этих двух вариантов с опять-таки доминированием новой силы большинства.





Сохранить единство и не дать противнику подсунуть выгодную ему повестку переговоров — важнее, чем вытянуть из противника максимум уступок в повестке, которую предлагает он.





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