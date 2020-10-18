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Сергей Наумчик: Так кто готовит провокацию, о которой заявляет председатель КГБ

"Режим может переступить границу, которая отделяет политический кризис от гражданской войны".

Практика спецслужб в правовых странах — не сообщать публично о каких-то известных им подготовленных терактах и подобных; заявления делают уже после того, как террористы обезврежены, пишет на "Свободе" политический аналитик Сергей Наумчик.


Поэтому заявление председателя КГБ о "провокации, которая готовится в нашей стране «в целях» дестабилизации ситуации" можно было бы отнести к чисто пропагандистским шагам — чтобы запугать участников протестных акций.

Подобное делали КГБ и прокуратура еще в начале 90-х. Можно вспомнить, как в феврале 1990-го, перед выборами в Верховный Совет, государственные СМИ призвали людей не выходить на общенациональный митинг, так как готовится провокация с кровопролитием. Люди, однако, вышли и после 100-тысячного митинга перед Домом правительства двинулись к телецентру, где требовали эфира для лидеров БНФ (Позняк и его соратники получили эфир). В ноябре 1993-го, когда оппозиция требовала отставки Кебича и создания коалиционного правительства, также заявлялось, что якобы готовится пролитие крови. В здание Верховного Совета был введен батальон спецназа - естественно, никто нигде никого и пальцем не тронул.

 

Вот уже третий месяц массовые выступления носят подчеркнуто мирный характер.

Ни среди лидеров оппозиции, ни среди хоть сколько-нибудь заметных общественных деятелей нет ни одного, кто выступал бы за применение силы к сотрудникам правоохранительных органов (при том что последние используют чрезвычайно жесткие методы). Как резонно заметил публицист Александр Старикевич, переход к силовым методам поставил бы протестующих в априори проигрышное положение, так как у режима арсенал таких методов несравненно больше.

Однако нельзя исключать, что сами спецслужбы готовят что-то, что позволит перевести ситуацию в совсем другую плоскость и заявить, что применение боевого оружия (о котором уже говорят главы МВД) было вынужденным шагом.

Если да, этим самым режим переступит границу, которая отделяет политический кризис от гражданской войны.
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