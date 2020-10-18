+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Премьер-министру Хорватии прислали письмо с угрозами и неизвестным веществом

В субботу, 17 октября, премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу прислали письмо с неизвестным белым порошком и угрозами.



Письмо было отправлено по адресу правящей партии Хорватское демократическое содружество (ХДС), которую возглавляет Пленкович, сообщает N1.

После обнаружения письма, сотрудники штаб-квартиры партии вызвали полицию, которая забрала конверт.

Сообщается, что текст угроз заканчивался словами «для предателей одно из лекарств — Новичок».
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]