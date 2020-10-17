Задержание фотографа Вадима Замировского / tut.by





В отношении всех журналистов, задержанных 17 октября во время разгона Студенческого марша, начат административный процесс. Напомним, задержаны журналист БелаПАН Всеволод Зарубин, фотокорреспондент БелаПАН Вадим Замировский и журналист Onliner.by Дарья Спевак.





В этом видео — момент задержания Дарьи Спевак и, скорее всего, Вадима Замировского, к которому на последних кадрах устремляется силовик.