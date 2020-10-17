Михаил Ширвиндт: «Вот Беларусь — это нация. А мы — так, население»

— Мы видим непрекращающиеся акции протеста, непрекращающиеся марши, усиливающуюся карательную систему фашистскую, — рассуждает Михаил Ширвиндт на Эхе Москвы. — Если вы прогуглите все эти ролики — недавно вышел новый, как сквозь строй прогоняют освобождаемых молодых людей, избивая, крича… Такое ощущение, что они где-то смотрели хронику нацистской Германии, и по этому лекалу они избивают, пытают людей.





А то, что происходит сейчас там, когда, казалось бы, не нашим чета, пенсионеры вышли с маршем протеста, — и как разгоняли, стреляли чем-то, газом их травили — пенсионеров. Это всё вызывает зависть к этому сплоченному обществу. Я никогда не думал, что белорусы такие цельные личности.





У нас где-то в Екатеринбурге росгвардейцы выломали дверь, расстреляли парня, который подозревался в краже рулона обоев. И ничего, тихо. На днях следователь Шлыков довел до самоубийства журналистку в Новогороде.





И что? Тихо. Мы всё едим, потому что наша страна как никто раболепно любит своих начальников. Начальник! Начальник! Боже мой! А вот он старушку убил. — А он начальник, начальник… И вот они все квохчут и в итоге мы имеем то, что имеем. Сказала одна мудрейшая женщина 92 лет, посмотрев на всё, что происходит у нас в Беларуси: «Вот Беларусь — это нация. А мы — так, население». Вот не добавить ни убавить.



