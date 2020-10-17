Задержаны около 40 человек на акции протеста в Минске

Как пишет interfax.by около 40 человек задержаны на акции протеста в Минске в субботу – правозащитники

Около 40 человек задержаны в Минске в субботу на несанкционированных акциях протеста, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".





Список задержанных размещен на сайте центра. Согласно ему, большинство задержаний зафиксировано в ходе студенческого марша.





По данным "Весны", среди задержанных - трое журналистов. В ГУВД Мингорисполкома агентству "Интерфакс-Запад" сообщили, что в отношении них начат административный процесс.





"В отношении задержанных журналистов начат административный процесс", - сказал представитель пресс-службы ГУВД Роман Лашкевич, но не уточнил, по какой статье.





В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.