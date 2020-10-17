Суть претензий к адвокату состоит в его комментарии TUT.BY. В публикации от 14 августа Александр Пыльченко рассказал, какими полномочиями обладает генпрокурор и какие действия может предпринять по опубликованным в СМИ видео и свидетельствам избиений людей 9−12 августа в РУВД и ИВС. Юрист заявил, что генпрокурор Беларуси должен возбудить уголовные дела по фактам избиения мирных граждан, жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными. Юрист также отметил, что Генпрокуратура должна отстранить от занимаемых должностей на время проверки министра внутренних дел, его заместителей и начальника ИВС до установления их причастности или непричастности к произошедшему.





фото: TUT.BY





По заявлению Минюста, Александр Пыльченко «допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к „блокированию и разоружению воинских подразделений».



