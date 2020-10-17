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Политолог: Уход Лукашенко в любом случае будет позорным

Когда-то Лукашенко был безоговорочным лидером народа. Ситуация сильно поменялась за последнее время: теперь в глазах белорусов и мировой общественности он выглядит изгоем.


Политолог Валерий Карбалевич  в блоге на Свабоде юобъяснил, как вышло так, что последний диктатор Европы растерял весь электорат. По мнению эксперта, главная ошибка Лукашенко заключается в том, что он перестал чувствовать настроение народа.

Дело в том, что когда Александр Григорьевич приходил к власти, его намерения совпадали со стремлением людей к свободе. Лукашенко тогда декларировал борьбу с советским тоталитаризмом.

Прошло время, и президент резко сменил политический курс. Главными постулатами его правления стали земля, хозяйство и конформизм.

Карбалевич отметил, что данная тактика была успешной определенное время, но теперь неизбежно приблизилась к краху. За 26 лет правления Лукашенко выросло поколение, для которого советские ценности чужеродны. Кроме того, изменились и экономические механизмы – чего стоит лишь прогрессирующий IT-сектор.

Как показала практика, пресловутая стабильность Лукашенко заключается в отсутствии перспектив роста уровня жизни белорусов. Зарплаты людей не превышают уровня в 500 долларов.

Карбалевич убежден, что из народного президента Лукашенко превратился в правителя, напоминающего латиноамериканских диктаторов. По мнению политолога, президент Белоруссии утратил шанс оставить власть достойно. “Теперь, чем бы ни закончилось в этом году противостояние режима и народа, его уход в любом случае будет позорным”, – резюмировал он.
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