В Минске уже задерживают журналистов и студентов

Читатели finance.tut.by сообщают, что задержания также проходят возле МГЛУ на Румянцева. Задержаны 7−10 человек, в том числе девушки.





Также бусы с силовиками дежурят возле 4-го корпуса БГУИР. Как говорят читатели, в здание университета пускают только по пропускам.