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Сванидзе на Эхе Москвы: «Мы просто в ужасных отношениях, включая то, как мы завязли в Беларуси, поддерживая Лукашенко»

Российский журналист и историк – о том, как Кремль увяз в Беларуси.

– Утонули в поддержке одного человека, который не легитимен в своей стране, который позволяет своим силовикам обещать стрелять боевыми патронами по собственному населению, – рассуждает Николай Сванидзе на Эхе Москвы. – За которого никто не голосует. Который никому не нужен. Который обречен на уход, который не нужен самому Путину. Абсолютно.


Потому что проку с него как с козла молока. Даже соглашение никакое нельзя заключить, потому что он нелегитимен. Что делать с его подписью, куда ее тем более засунуть. Я прошу прощения. Некуда. Она не будет иметь никакого значения.

Чья это подпись? Кого? Диктатора, который не нужен собственной стране. А мы вроде топим за него, мы сказали, что мы будем его поддерживать.
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