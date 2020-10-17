+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

К отравлению Навального причастна ФСБ, при этом убивать его не хотели – The Guardian

Западные спецслужбы пришли к выводу, что отравление Навального организовала ФСБ – они пытались заставить политика покинуть страну

Западные спецслужбы считают, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального было организовано Федеральной службой безопасности РФ. При этом, политика планировали не убить, а заставить покинуть страну, сообщает The Guardian.

В частности, эта информация подкрепляет решение Евросоюза применить санкции к чиновникам из РФ, в число которых попал и глава ФСБ Александр Бортников, говорится в сообщении.

Вчера, 14 октября, Еврокомиссия пришла к выводу, что Навальный "находился под пристальным наблюдением ФСБ во время его поездки в Сибирь в августе 2020 года".

Исходя из этого, спецслужбы Великобритании, Германии и Франции пришли к выводу, что отравление было возможно только при участии Федеральной службы безопасности, пишет news.liga.net/
Это операция по отравлению российского оппозиционера была разработана не с целью его убить, а чтобы сделать ему "недвусмысленное предупреждение" и заставить покинуть страну. "ФСБ контролирует многие яды<...>и если бы Навального хотели убить, они бы это сделали", – сообщили источники.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]