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Задержан бывший идеолог в Бресте, которая уволилась после выборов

В пятницу, 16 октября возле Дворца правосудия в Бресте задержали бывшую сотрудницу горисполкома Викторию Драгобецкую с мужем.

 Об этом сообщил TUT.BY правозащитник Владимир Величкин.
О задержании пары сообщили очевидцы. Сообщается, что пара пришла в суд  поддержать знакомого. Дело отправили на доработку и они вышли из здания суда. Возле входа Викторию и супруга задержали. Предположительно, их доставили в Ленинский РОВД. Мобильный телефон Виктории не отвечает.


Драгобецкая ранее работала в управлении по идеологической работе и по делам молодежи Брестского горисполкома, сообщает «Вечерний Брест».

«Расставание в конце августа носило эмоциональный характер, говорят участники. Но не скандальный, а в виде букетов и сладостей. Все разрешилось к обоюдному желанию сторон. (…) Ее бывшие коллеги отзываются о ней по-доброму, но о задержании, по их словам, не знали», — пишет издание.
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