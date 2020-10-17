Задержан бывший идеолог в Бресте, которая уволилась после выборов

Об этом сообщил TUT.BY правозащитник Владимир Величкин.

О задержании пары сообщили очевидцы. Сообщается, что пара пришла в суд поддержать знакомого. Дело отправили на доработку и они вышли из здания суда. Возле входа Викторию и супруга задержали. Предположительно, их доставили в Ленинский РОВД. Мобильный телефон Виктории не отвечает.









Драгобецкая ранее работала в управлении по идеологической работе и по делам молодежи Брестского горисполкома, сообщает «Вечерний Брест».





«Расставание в конце августа носило эмоциональный характер, говорят участники. Но не скандальный, а в виде букетов и сладостей. Все разрешилось к обоюдному желанию сторон. (…) Ее бывшие коллеги отзываются о ней по-доброму, но о задержании, по их словам, не знали», — пишет издание.



