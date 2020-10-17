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Ходорковский о протестах в Беларуси: если нет силового баланса, никакого перехода власти не бывает

Экс-глава нефтяной компании «ЮКОС», а сегодня просто общественный деятель Михаил Ходорковский в интервью «Эху Москвы» высказался о ситуации в Беларуси, о возможном применении силовиками оружия к протестующим.

Ходорковский о протестах в Беларуси: если нет силового баланса, никакого перехода власти не бывает
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
По его мнению, шансы на то, что этап смены власти в Беларуси будет мирным, уменьшаются с каждым днем. Ходорковский скептически относится к концепции «мирной революции», мирной смены власти, считая, что люди ошибочно понимают эту концепцию.

Концепция „мирного перехода“ заключается не в том, что мирно вышли на улицу, мирно попросили, а власть из этических соображений или устыдившись ушла. На самом деле концепция „мирного перехода“ означает следующее: и та и другая стороны имеют достаточно сил, чтобы противостоять друг другу. И, оценивая это, обе стороны думают о последствиях. И приходят к выводу о том, что они не готовы ставить на кон свою жизнь.
Ходорковский добавил, что, независимо от того, приходят ли к этому выводу политики или силовые структуры, они понимают, что если они втянутся в силовое противостояние, то будут в определенный момент — с высокой степенью вероятности — «висеть на столбах».

Этого они не хотят — и тогда переход осуществляется мирно. Но если нет силового баланса, то никакого перехода вообще не бывает.
Отвечая на вопрос, насколько эффективен ультиматум оппозиции белорусским властям, Ходорковский ответил, что относится к Тихановской со скептицизмом.

Но она является наиболее легитимным сегодня лицом. И к ее словам приходится относиться с вниманием. То, что ее призыв будет услышан, — это без всякого сомнения.
О встрече главы белорусского государства с политзаключенными в СИЗО КГБ Ходорковский отозвался как о поступке ненормальном.

С точки зрения людей XIX века, живущих в демократической стране, встреча в СИЗО КГБ — это ненормально. С оппонентами надо говорить на улице (в здании парламента и т. д.). А с преступниками надо говорить в зале суда. Все остальное — ненормально.
officelife.media
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