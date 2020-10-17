В США за наркоторговлю задержали экс-министра обороны Мексики
Экс-главу минобороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса Сепеду арестовали в США по обвинению в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Time со ссылкой на министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда.
Сообщается, что экс-министр был взят под стражу в международном аэропорту Лос-Анджелеса - на запрос Управления по борьбе с наркотиками США.
72-летний генерал Сепеда возглавлял вооруженные силы Мексики в 2012-2018, при президенте Энрике Пенья Ньето.
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Как сообщалось, в прошлом году за незаконный оборот наркотиков в Техасе привлекли к ответственности руководителя службы безопасности Мексики Хенаро Гарсия Луну, который работал под руководством экс-президента Фелипе Кальдерона.
08:25 17/10/2020
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