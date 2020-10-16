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Анатолий Бокун после 25 суток не вышел на свободу — добавили еще 15

Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун 16 октября должен был выйти на свободу после 25 суток административного ареста. Однако, как сообщает стачком, их лидер получил еще 15 суток.

Фото: vk/saligorskorg

Анатолия Бокуна осудили на 25 суток ареста по двум административным нарушениям в конце сентября. В пятницу, 16 октября, Бокун должен был выйти на свободу, сообщает стачком. Встречать Бокуна в Узду, где его содержали в ИВС, приехали участники стачки, но своего лидера так и не дождались, пишет finance.tut.by
Выяснилось, что Бокун находится в Солигорском РОВД. Позже стало известно, что Анатолий Бокун получил еще 15 суток — на него составили два протокола по ст. 23.34 (Участие в несанкционированной массовой акции) за события 26 и 30 августа.
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