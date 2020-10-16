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Гитанас Науседа призвал ЕС игнорировать розыск Тихановской "нелегитимным диктатором"

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что страны Евросоюза не станут реагировать на то, что белорусские силовики включили непризнанного президента Беларуси Светлану Тихановскую в международный розыск.

Фото: Global Look Press 

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что страны Евросоюза не станут реагировать на то, что белорусские силовики включили непризнанного президента Беларуси Светлану Тихановскую в международный розыск. 

Он уверен, что требование незаконное, а стоит за ним другой непризнанный президент республики Александр Лукашенко, преследующий таким образом свои политические интересы. «Нелегитимный диктатор включил лидера белорусской оппозиции в список лиц, объявленных в международный розыск. Надеюсь, что страны — члены ЕС сохранят единство и проигнорируют этот незаконный арестный ордер», — написал Науседа в своем Twitter. Он призвал обеспечить неприкосновенность Тихановской в странах Европы и вести с ней дальнейший диалог. 

Напомним, что Тихановскую поместили в международный розыск в связи с обвинением в попытке захватить власть в стране. По тому же делу арестованы ряд членов президиума Координационного совета Беларуси. 

В России Тихановскую включили в базу розыска и, как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, убирать её оттуда из-за политического характера не будут, а от вопроса, является ли оно политическим, он уклонился.
sobesednik.ru
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