Председатель КГБ Иван Тертель заявил, что в Беларуси готовится провокация. «Цель данных действий - дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения», - уверяет он





"И тем самым практически использовать последний шанс на реализацию своих планов. В этих условиях комитетом во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности", - отметил председатель КГБ.





Слова главы КГБ для "Белорусского партизана" комментирует бывший подполковник КГБ Валерий Костка.





- Протесты не уменьшаются, а количество людей, недовольных режимом, не падает, а растет. И причины лежат на поверхности: во время проведения «выборов» совершена чудовищная фальсификация, поэтому никто не верит, что Лукашенко набрал 80% и победил.





Все время после «выборов» режим применяет против мирных граждан грубую физическую непропорциональную силу, что является дополнительным раздражителем для народа и только увеличивает число протестующих.





Уже третий месяц в Беларуси продолжаются протесты, на улицы вышли даже пенсионеры, инвалиды, выходили и выходят медики, студенты, рабочие (просто рабочие не выходят в спецодежде, потому что им запретили), - весь народ охвачен протестом.





За исключением ОМОНа и чиновников, которых Лукашенко кормит. Поэтому утверждение Тертеля, что в стране «явно уменьшается уличная активность» - ложный тезис.

Режиму нужно мирные уличные протесты перевести в режим кыргызского противостояния или по украинскому сценарию.

Но если на майдане были силы, подготовленные противостоять вооруженному ОМОНу, правоохранителям, то

в Беларуси никто не готовился и не готовится к вооруженному противостоянию – на улицы выходят мирные граждане.

Пропаганда все время пытается показать по телевизору, что на улицу выходят наркоманы, проститутки, уголовники, - таким образом пытается придать мирному протесту негативный акцент. И подводят к мысли, что ОМОН и милиция имеют право применять против «уголовников» спецсредства.





По следам событий 9-13 августа по телевизору показывали уголовников – все в наколках, отсидевшие по 13 лет, но этих провокаторов режим сам внедрил в толпу, чтобы провоцировать ОМОН.





Массовые протесты идут не против силовиков, не против ОМОНа и КГБ – люди выступают против фальсификации выборов, за новые выборы и прекращение силового беспредела.

Но последнюю неделю госчиновники активно заявляют о радикализации мирного протеста.

Теперь и председатель КГБ Иван Тертель заявил, что уже известно о готовящейся провокации. Раз известно – КГБ должен заранее предотвратить готовящуюся провокацию.





Значит, информаторы уже доложили, кто конкретно готовит провокацию: тогда арестуйте провокаторов и не допустите их на мирный протест. Но КГБ, получается, бездействует – а это уже уголовное преступление спецслужбы, которая знает о готовящемся теракте либо нападении на правоохранителей, но бездействует.





Работа спецслужб – защитить мирный протест от провокаторов. Не людей бить, не стариков и женщин бросать в тюрьмы, а предотвращать провокации. Раз Тертель знает, что готовится провокация, - пусть предотвратит ее заранее и не допустит провокаторов на мирный протест.





На акциях появляются неизвестные в спортивных костюмах, каком-то непонятном камуфляже, без беджей, без опознавательных знаков, в балаклавах – это и есть провокаторы и экстремисты. КГБ должен садить этих провокаторов.





Режим сознательно переводит ситуацию в силовое противостояние народа и правоохранителей, потому что в этом случае развязывает себе руки: у него гранаты, пулеметы, танки, которыми можно давить людей.





А против мирному шествию режим не может ничего противопоставить - не имеет права даже дубинки применять против мирных граждан. А они по 10 человек набрасываются на мирных граждан и зверски избивают, в том числе и дубинками, применяют спецсредства в СИЗО, где это запрещено.





Режим понимает, что время работает против него: каждый день тают остатки власти, которая пытается сохраниться и удержаться. Вот только непонятно, как эта власть надеется заставить миллионы людей сидеть по норам. В сложившейся ситуации даже военное положение не сработает – люди все равно выйдут на мирный протест.





- Раз режим ставит целью «радикализовать протесты» (или сделать такую картинку), на что он может пойти ради этого?





- Могут пойти на что угодно: нанять уголовников, бывших бойцов «эскадронов смерти» и толкнуть их на кровопролитие, даже на убийства. Почему не называют «провокаторов»: фамилия, имя, где служил, какую должность занимал? Никакой конкретики мы не видим, зато слышим про некий «радикализм народа».

Нет никакого радикализма народа. Пенсионеры – радикалы?

Они недовольны тем, что творится в стране, возмущены ложью, которую на них постоянно льют государственные телеканалы, они недовольны тем, что против их детей применяют насилие.





Чего хочет добиться власть, которая потеряла свою легитимность и опирается только на ОМОН? Сохранить себя как власть и заставить миллионы людей (не группу людей, не тысячу и не 10 тысяч) беспрекословно подчиняться?

Миллионы людей заткнуть не удастся, с ними нужно научиться разговаривать, предлагать диалоги, а не дубинки и резиновые пули с гранатами.

Неспособная к диалогу власть должна уйти как можно раньше

– тем меньше преступлений взвалит на себя, за которые все равно придется отвечать.





Лукашенко все равно уйдет, если не в октябре, то в ноябре, но уйдет, у него нет никакой перспективы в качестве президента Республики Беларусь. Так зачем цепляться за него и выполнять преступные приказы? Зачем Минск обносить колючей проволокой, ставить бедных солдатиков на охрану пустых площадей и памятников, к которым никто не подходит? Где логика?

Неадекватность поведения – и тех, кто отдает приказы, и тех, кто их выполняет – вызывает возмущение у народных масс.

И последнее. Председатель КГБ не должен заниматься мирными протестами, не должен заниматься массовыми мероприятиями – это не его головная боль, это функция правоохранительных органов, а не спецслужбы. Зачем туда лезет Тертель со своими высказываниями? Это же спецслужба!





Я понимаю, конечно, что статус КГБ понизили до политического сыска, но ведь он все равно председатель КГБ, а не участковый. Пугало из КГБ уже устроили: тертели, зайцевы, жадобины, сухаренки уничтожили спецслужбу, перевели ее в ранг политического сыска; они подрывают государственную безопасность тем, что участвуют в массовых мероприятиях.





Как бывший подполковник КГБ заявляю: на мирном протесте нет террористов и диверсантов, если вы их туда не внедрите.