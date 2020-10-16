Адвокату Михаилу Кирилюку, защищавшему баскетболистку Левченко, грозит отзыв лицензии. Об этом ОL сообщил один из коллег юриста.





Сегодня вопрос Кирилюка должна была рассматривать дисциплинарная комиссия Минской областной коллегии адвокатов по приказу Минюста. Внимание министерства привлекли посты Михаила в соцсетях.





Известно также, что Михаил Кирилюк входит в состав Координационного совета.





Как сообщает Наша нива , из-за болезни Михаила Кирилюка сегодня решение комиссией принято не было, и заседание было перенесено.



Вчера были приняты решения о лишении адвокатских лицензий защитника Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александра Пыльченко и Юлии Леванчук.



Таким образом, в стране создан еще один опасный прецедент, свидетельствующий о том, что защита известных оппонентов нынешнего режима чревата запретом на профессию адвоката, а это в свою очередь подтверждает тезис о том, что в Беларуси после 9 августа растоптали закон.



