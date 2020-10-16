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Политический советник Тихановской на что-то намекнул

Беларусь вступила в затяжной общественно-политический кризис. Как одно из его решений, Светланой Тихановской был представлен "Народный ультиматум". Срок заканчивается 25 октября. О том, что будет происходить в этот день, рассказал политический советник Тихановской Александр Добровольский:



– 25-го будет большая массовая акция. Но это не главное и не единственное. Если не будут выполнены требования, которые заявлены в ультиматуме, будет ряд последствий. Из них заявлены только забастовка и бойкот, однако, не только это. И если требования не будут выполнены, чтобы режим почувствовал, что общество больше не будет его терпеть, будут приниматься очень решительные шаги, -- сказал Добровольский в интервью Радио "Рацыя".

О чем это он?

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