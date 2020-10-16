Белорусский спецслужбы якобы получили информацию о готовящейся в стране провокации, заявил председатель КГБ Иван Тертель.





"В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации", - заявил глава КГБ. Его слова приводит БелТА.





Заметим, что "партнерских" спецслужб у белорусского КГБ уже практически не осталось, разве что российская ФСБ, которая сама вполне может какую-дибо провокацию организовать.





Заявляя о провокации, Тертель добавил, что целью этих действий является "дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения".





Организаторы запланированной акции и их кураторы за рубежом намерены всю вину за тяжкие последствия перекинуть на силовые структуры. "И тем самым практически использовать последний шанс на реализацию своих планов", - уточнил он.





Спецслужбы вместе с другими правоохранительными органами проводят "комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности".