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От Зеленского до Колесниковой. Кто обидел Лукашенко

Своими нервными постами "Пул Первого" выдает, что происходит нынче в голове Лукашенко.

От Зеленского до Колесниковой. Кто обидел Лукашенко
Телеграм-канал «Пул первого» называют приближенным к пресс-службе Александра Лукашенко. При этом в медиа не раз и не два озвучивались догадки, что в основном его ведет лично Наталья Эйсмонт – даже публиковались доказательства этого факта.

А зная, насколько она близка к Лукашенко, можно говорить о том, что «Пул первого» неосознанно выдает обиды Лукашенко по тому или иному поводу. "Белорусский партизан" по публикациям телеграм-канала предположил, кто же задел Лукашенко в последнее время. 

Позиция Зеленского 

Президент Украины не поздравил Лукашенко после президентских выборов, более того – посоветовал провести новые честные выборы. Вероятно, позиция коллеги стала для Лукашенко неприятным сюрпризом (линия поведения соседей из ЕС вряд ли могла удивить). 

«Пул первого» посвятил Зеленскому и действиям украинских властей много нервных постов. Ерничая, телеграм-канал назвал президента соседней страны политиком с "многолетним стажем", в багаже которого "мир в Украине".

После того, как официальный Киев решил не использовать в отношении Лукашенко название должности "президент", "Пул первого" неудачно пошутил, предложив считать официальной столицей Украины посёлок Борщи.

Несколько раз телеграм-канал обращался к социологическим данным, сообщая, например, что в сентябре за Зеленского проголосовало бы только 22,2% потенциальных избирателей. О реальном рейтинге самого Лукашенко "Пул первого" при этом стыдливо умолчал.

Действия Тихановской

До выборов Лукашенко уверял, что о Светлане Тихановской ничего не думает и ему ее "просто жаль". После выборов его публичная позиция изменилась и первым страх политика перед соперницей выдал "Пул первого".

Телеграм-канал опустился до таких эпитетов в адрес Тихановской как "самозванка" и "Светка".

"Найдите уже Светке красивого! А стране нужен президент", – вопил "Пул первого".
Заодно было высказано раздражение в адрес президента Франции, который провел переговоры с Тихановской: "Вообще, Эммануэлю бы готовиться к 21 ноября. "Желтые жилеты" обещают знатно отпраздновать юбилей".

Реакция общества и экспертов на тайную инаугурацию

Поступок Лукашенко продемонстрировал его страх и слабость, а также спровоцировал волну шуток. Такая реакция сильно его задела. 

"Пул первого" попытался доказать, что все было чинно: "Странно слышать рассуждения о "тайной" инаугурации... Особенно учитывая то, что приглашены были около 700 человек! При этом президентский кортеж проехал практически через весь город. Вот это "тайна"! И ехал сперва по центральному проспекту НЕЗАВИСИМОСТИ, после - по проспекту ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Символично, согласитесь!"

Но убедить людей таким способом не удалось. Тогда "Пул первого" попытался провести параллели с инаугурацией Анджея Дуды, что выглядело крайне неудачно: польский президент в отличие от Лукашенко коронавирус психозом не считает, поэтому его вступление в должность проходило с соблюдением усиленных санитарных мер.


Поведение Колесниковой

Поступок Марии Коленисковой, отказавшейся покидать страну и разорвавшей паспорт на границе, выставил режим идиотом. Внятно объяснить произошедшее у Лукашенко так и не смогли.

А рассказ Колесниковой о том, что она отказалась ехать на встречу Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ выставил его человеком, не пользующимся уважением. 

"Пул первого" бросился мстить за шефа: "Как же бомбанула информационное пространство встреча в СИЗО… На встречу её не приглашали. Реальные участники, как один говорят: до прибытия президента не знали, куда и зачем их привезли. А госпожу Колесникову, якобы, оповестили заранее. Ну-да, ну-да... 

Впрочем, её точку зрения на обсуждавшиеся вопросы все примерно представляют. А вот стремление набить себе цену - это безусловно. Так-то на встрече и без пятого колеса обошлись". 

На этом телеграм-канал не остановился и привел такое "веское доказательство" как слова Юрия Воскресенского российским пропагандистам о том, что политзаключенные не подозревали о предстоящей встрече с Лукашенко. 
"Белорусский партизан"
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