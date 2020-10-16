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Не прошло и полгода: Следственный комитет подтвердил - Светлана Тихановская в розыске по делу о "свержении власти"

Следственый комитет сегодня наконец подтвердил давно озвученный в России факт, что Светлана Тихановская находится в Беларуси в розыске по уголовному делу о "призывах к свержению власти"


Следственный комитет вместо того, чтобы расследовать многочисленные ДИЧАЙШИЕ факты пыток силовиками в отношении мирных граждан, продолжает "расследовать" уголовное дело против Координационного совета, который призван обеспечить мирный транзит власти в стране.

"Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Республики Беларусь по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав организации, именуемой „Координационный совет“, действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

В числе других лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет", - говорится в сообщении СК.
"Белорусский партизан"
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