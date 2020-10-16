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Подробности: Тихановский во время встречи в СИЗО кричал на Лукашенко

Один из участников знаменитой "встречи в СИЗО" поделился подробностями.

Бизнесмен и политолог Юрий Воскресенский, отпущенный из СИЗО под домашний арест, в эфире российскому телеканалу рассказал некоторые детали встречи Лукашенко с политзаключенными, подчеркнув, что всех участников просили о конфиденциальности. 

Сергей Тихановский в левом нижнем углу в кепке

В частности, Воскресенский отметил, что Лукашенко якобы «хотел выслушать от каждого, что он делал не так и даже взял блокнот, ручку и начал записывать».

При этом Сергей Тихановский «кричал и требовал его немедленно освободить».

— Встреча происходила с эмоциональным накалом, — отметил Воскресенский.

Как известно, Сергей Тихановский отказался жать руку Лукашенко и просил, чтобы его не показывали по белорусскому телевидению.

Также во время встречи в СИЗО Тихановскому разрешили позвонить жене. 
Источник: gazetaby
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