+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

«Здоровье дороже». Лебедько, который сидит под арестом в Барановичах, прекратил голодовку

Экс-глава Объединенной гражданской партии отбывает административный арест в Барановичах. Вчера жена отвезла ему передачу, пишет «Народная воля».



Напомним, что Анатолия Лебедько судили за участие в несанкционированной акции, его задержали 8 октября. После решения суда политик в знак протеста объявил голодовку.

— Светлана, расскажите, какие последние новости от вашего мужа? Как самочувствие? Он продолжает голодать?

— С ним в среду встречался адвокат. Слава Богу, из голодовки он вышел. Нам удалось его убедить, что здоровье дороже. Я мужа не видела, но, со слов адвоката, он держится бодро. Похудел, правда. Но я очень довольна, что он вышел из голодовки…

— Сколько дней он голодал?

— С минувшего четверга, 4—5 дней, но точно сказать не могу.

Сегодня я ездила передать ему передачу. Людей возле изолятора очень много, причем очень много машин с минскими номерами. Передачи начинают принимать с девяти утра, я приехала около половины десятого и уже была сорок какая-то в очереди. А когда уезжала, там было под девяносто человек! Успеют ли все люди передать свои передачи родственникам — большой вопрос.

Очень хочу надеяться, что Анатолия отпустят 23 октября. Нашей внучке 25 октября два года, хотелось бы, чтобы в этот день он был с нами.

— Может, знаете, какие условия, сколько человек вместе с ним в камере?

— Камера на 10 человек, на вчерашний день там было девять арестантов. По словам адвоката, прохладно, но место спальное у мужа есть, даже белье какое-то выдали! Еда — тюремная, сами понимаете. И то, что я сегодня кое-что передала — видимо, у них сегодня будет праздничный ужин. А еще сказали, что и помоются в душе!

— Передачу приняли без вопросов?

— Пересмотрели и развернули абсолютно все! Даже полотенце пришлось разорвать на две части — сказали, что слишком большое, а им там полотенца якобы вообще не нужны.

— Светлана, вначале Анатолий был в СИЗО на Окрестина…

— Сразу — да, а потом перевели в Барановичи — там много минчан, в том числе и те, кого задержали на воскресной акции протеста. Я так понимаю, полный изолятор…
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]