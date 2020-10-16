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МВД России рассказало, за что Тихановскую объявили в межгосударственный розыск

МВД России, как передает «РИА Новости», сообщило, по какой именно статье Беларусь заявила в розыск Светлану Тихановскую.


 Как и предполагалось, это призывы к свержению конституционного строя -  часть 3 статьи 361 УК Беларуси  (в этом случае имеются в виду призывы через СМИ или интернет).
 
Как сообщалось, не так давно данные Тихановской появились в базе розыска МВД России. За что именно она разыскивается, там не уточнялось. В розыск ее объявили не российские органы, а белорусские. В банк данных соседней страны она попала по одному из договоров.

Таким же путем до нее туда попали Степан Путило, Роман Протасевич и Валерий Цепкало.
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