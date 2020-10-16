Какие предложения по конституционной реформе озвучили госструктуры?





На фото агентства можно увидеть, что на заседании присутствовал глава Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич. Других известных политиков на снимках не видно.





В сообщении «Минск-Новости» говорится, что были приглашены парламентарии, а также «представители общественных формирований и вузов». Какие именно вузы были представлены, а также какие организации, не уточняется. Участники встречи пришли к выводу, что нужно сохранить президентскую республику, но перераспределить полномочия.





Сегодня же некоторые медийные лица сообщили в соцсетях об аналогичной встрече в Бобруйске. Об участии в ней оппозиционных партий и непровластных общественных организаций неизвестно.





Политолог Алексей Беляев поделился некоторыми подробностями заседания в своем «Фейсбуке».





По его словам, говорилось о расширении и облегчении возможности регистрировать партии. К примеру, речь шла о регистрации партии и символики одним пакетом, а не по отдельности. Одновременно предложено обязать тех, кто хочет участвовать в парламентских выборах, иметь партийные структуры во всех областях и в Минске, а не в большинстве регионов, как сейчас.





Другое предложение — смешанная система выборов в парламент: по спискам партий 25% депутатов и 75% по одномандатным мажоритарным округам.





Еще один пункт — сокращение или ликвидация законодательных полномочий президента. Передача всей законодательной власти парламенту.