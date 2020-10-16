Из-за разбитого стекла в здании прокуратуры Барановичей прошли обыски у анархистов
В Барановичах из-за разбитого окна в здании прокуратуры к нескольким активистам анархистского движения пришли с обыском.
Утром 13 октября стало известно, что в здании прокуратуры г. Барановичи неизвестные повредили окно.
"По данным следствия, вечером 12 октября неустановленные лица забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания Барановичской межрайонной прокуратуры. В результате противоправных действий было повреждено остекление окна", - отмечалось в сообщении пресс-службы Следственного комитета.
По этому факту было возбуждено уголовное дело.
Вечером 13 октября три машины милицейского спецтранспорта с омоновцами приехало на встречу жителей района Боровки, данные всех присутствующих переписали, двух человек отвезли в ГОВД.
А уже утром 14 октября у активистов анархистского движения прошли обыски по месту прописки. Обыски происходили в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса - "Особо злостное хулиганство".
У Евгения Журавского изъяли системный блок компьютера, коробку с брошюрами, паспорт, три диска, две флешки и даже часы.
У второго парня изъяла телефон, ноутбук, флешку. Самих активистов во время обыска не было. В качестве кого они проходят по этому делу - точно неизвестно.
Кроме того, милиция разыскивала и Павла Пипко, который только 12 октября освободился после 12-суточного ареста.
Милиционеры пытались попасть в квартиру еще одного активиста, который уже больше месяца работает в другой стране.
Обыски прошли у шести активистов анархистского движения, сообщают правозащитники.
10:37 16/10/2020
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