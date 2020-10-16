Нового президента Кыргызстана могут выбрать уже в январе
Президентские выборы в Кыргызстане могут пройти 17 января 2021 года, а парламентские - 20 декабря этого года, об этом заявила глава ЦИК страны Нуржан Шайлдабекова.
Накануне действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков подал в отставку – он сообщил об этом в своем обращении к народу. Согласно конституции после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента, которым сейчас является Канат Исаев.
В пятницу Исаев сообщил, что отказывается исполнять обязанности президента.
"Я не буду занимать эту должность. Я намерен прилагать максимум усилий для принятия своевременных законов в парламенте", - сказал он.
Все полномочия перешли к главе кабмина Садыру Жапарову, который заявил, что "направит все усилия на то, чтобы сохранить внешнюю политику и другие важные направления".
Напомним, что после того, как президент объявил о своем решении, сторонники премьера страны выдвинули новое требование - отставку парламента.
В Кыргызстане 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября.
После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.
В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер страны Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
На фоне массовых протестов в стране было объявлено чрезвычайное положение, в четверг оно было отменено в Бишкеке, рассматривается вопрос о его отмене по всей стране.
Источник: sputnik.by
10:29 16/10/2020
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