«Протесты будут продолжаться»





– Прошло больше двух месяцев после начала массовых протестов в стране. Ситуация очень динамичная. Если два месяца назад мы видели людей, которые маршировали в центре, то сейчас видим граждан, которые собираются в микрорайонах и отдельных дворах. Это качественно новое явление.





Люди могут рано или поздно устать от хождения по центру, где их бьют, но у себя во дворах они мало чего боятся и демонстрируют таким образом новый уровень самоорганизации. Поэтому я считаю, что протесты будут продолжаться.





«Радикализация протестов никому не нужна кроме силовиков»





– Считаю, что заявления о радикализации протестов – это вброс со стороны властей (и через МВД, и через телеграм-каналы). Радикализация никому не нужна кроме силовиков. Для них это единственный на сегодня способ попытаться опрокинуть протестное движение.





Но я думаю, радикализации не будет. Народ на нее не настроен, он почувствовал свою силу и без нее.





«Силы Лукашенко на исходе»





– Считаю, что силы Лукашенко на исходе. У него нет ни людских, ни финансовых ресурсов для долгого поддержания градуса напряжения в обществе.





Думаю, в СИЗО КГБ он приезжал, чтобы попытаться договориться с политзаключенными, которых считает лидерами протестов, о завершении уличных выступлений. Не исключаю, что Россия поставила ему какие-то сроки по наведению порядка в стране. Ну и экономическая ситуация подпирает.





«Властям нужно будет вступать в переговоры»





– В какой форме может быть победа гражданского общества? В форме переговоров.





Визит Лукашенко в СИЗО КГБ был, в том числе, попыткой прощупать общество на этот счет. Что произойдет дальше – предсказать сложно.





Уже практические приостановлено кредитования как населения, так и предприятий.





С каждой неделей ситуация в экономике будет ухудшаться. Поэтому властям нужно будет вступать в переговоры. Думаю, рано или поздно, но они начнутся.





Возможно, это произойдет по инициативе Лукашенко и не в том виде, в котором хотелось бы гражданскому обществу. Но, как мне кажется, это будет затяжной процесс, и он по ходу будет совершенствоваться.









«Маловероятно, что властям удастся пропихнуть изменения в Конституцию, которые не будут соответствовать чаяниям масс»





– Лукашенко в последнее время много говорит о внесении изменений в Конституцию. Но проведение референдума станет для властей очень сложным моментом.





Во-первых, во время референдума нет досрочного голосования, которое используется ими для фальсификаций. Во-вторых, чтобы решение на референдуме было принято, за него должно проголосовать не просто больше половины от пришедших, как это бывает на выборах, а более половины избирателей, имеющих право голоса.





Почему Конституция – это ловушка





Поэтому маловероятно, что властям удастся пропихнуть изменения в Конституцию, которые не будут соответствовать чаяниям масс. То есть косметические изменения.





Ну а если правки в основной закон страны примут не на референдуме, а на заседании Палаты представителей, это станет полным расписыванием власти в своей беспомощности и проблему не решит.