Карбалевич: Чего не хватает протестующим гражданам
Замглавы президентской администрации выразил удивление образованными людьми, у которых есть "особняки и машины".
Заместитель главы президентской администрации Максим Рыженков принимал граждан в Сморгони на Гродненщине и, согласно sb.by, сделал ряд интересных заявлений. Например, он выразил удивление образованными людьми, у которых есть "особняки и машины", но "все еще чего-то не хватает", пишет политический обозреватель "Свободы" Валерий Карбалевич.
Эта реплика очень знаменательна, она хорошо иллюстрирует, как представляют себе общество высшие чиновники. Они считают, что если человека накормить, напоить, дать жилье, то он должен быть счастлив. Это представление об обществе как о животноводческой ферме. Кстати, и в тюрьме человек все это имеет, но почему-то хочет оттуда выйти.
На самом деле именно после того, как удовлетворены первоначальные потребности, у человека проявляется сильная потребность в более высоком качестве жизни, что включает в себя гражданские права, гарантию неприкосновенности, уважение к себе как к личности. Поэтому белорусская революция, как и последняя украинская, - это революция достоинства. Но, судя по всему, чиновникам такое понятие непонятное.
08:50 16/10/2020
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