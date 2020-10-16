Трамп пообещал мирную передачу власти, но с условием

Трамп передаст власть Байдену, если будет уверен в честном результате выборов, заявил он на встрече с избирателями и в интервью на NBC.





Президент Трамп гарантирует мирный переход власти в случае своего поражения 3 ноября, несмотря на то, что недавно он заявлял обратное,говоря о голосовании по почте. По словам президента США, голосование по почте не контролируемо, о чем "демократы знают лучше, чем кто-либо другой".





"Да, я обеспечу мирный переход власти. Но я хочу, чтобы это были честные выборы", — ответил президент.





Согласно прогнозу, Байдену аналитики дают 85% шансов на победу в коллегии выборщиков и 97% на победу во всеобщем голосовании. За неделю шансы демократа выросли на один процент на победу в коллегии.









Анализ данных опросов, экономики и демографических показателей для прогнозирования выборов в США в 2020 году показывает, что Байден может набрать 333 голоса выборщиков. Это на один голос меньше, чем семь дней назад.





Для победы на выборах президента кандидату необходимо набрать 270 голосов из 538.





Аналитики считают, что Трамп получит 205 голосов коллегии.





Но для Трампа прогноз все равно неутешителен. Аналитики дают на его победу только 15 процентов в коллегии выборщиков и три процента на победу в общенациональном голосовании.