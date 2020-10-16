+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Франция, Польша и Германия призывают провести новые выборы в Беларуси и готовы вводить санкции против Лукашенко

Министры иностранных дел Франции, Польши и Германии выступили с совместным заявлением, в котором осудили послевыборные репрессии в Беларуси и выразили готовность вводить дополнительные санкции против лукашенковцев.


«Наши три страны решительно осуждают насилие со стороны белорусской власти и произвольные аресты после президентских выборов, результаты которых они не признают, — говорится в заявлении. — Они призывают к новым свободным и справедливым выборам в соответствии с международными стандартами и в присутствии наблюдателей ОБСЕ/ОДГИР, без вмешательства извне. Они поддерживают посреднические усилия ОБСЕ, направленные на содействие инклюзивному диалогу с Белорусским обществом в целом. Они вновь призывают белорусские власти освободить всех политических заключенных и произвольно задержанных, тщательно расследовать все нарушения прав человека и сотрудничать в рамках Московского механизма ОБСЕ. Они приветствуют твердый ответ ЕС путем принятия санкций, которые будут регулярно контролироваться, и готовы принять дальнейшие ограничительные меры, в том числе в отношении юридических лиц и высокопоставленных должностных лиц, включая А. Лукашенко. Они призывают Европейскую комиссию разработать комплексный план экономической поддержки демократической Беларуси. Франция и Германия выражают полную солидарность с Польшей и Литвой после отзыва их послов в Минске; наши три страны обеспечат скоординированный европейский ответ по этому вопросу. Кроме того, наши три страны полны решимости поддержать белорусский народ, как внутри Беларуси, так и в изгнании, в его борьбе за демократию, прекращение насилия и репрессий и освобождение всех политических заключенных. Будет принят комплекс мер по дальнейшему укреплению гражданского общества, активно продвигающего принципы демократии, прав человека и верховенства права в Беларуси как нашу общую цель. Это будет включать, в частности, поддержку независимых средств массовой информации, правозащитников и женских организаций. Мы приветствуем программу гражданского общества Германии («расширение сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства и России»), которая открыта для польских и французских участников гражданского общества. В рамках этой программы будет выделено около 1 миллиона евро на совместное участие гражданского общества Веймарского треугольника, что повысит нашу трехстороннюю приверженность поддержке субъектов гражданского общества в Беларуси».

Заявление было принято после встречи Жана Ле Дриана, Збигнева Рау и Хайко Мааса в Париже 15 октября.
"Наша Нива"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]