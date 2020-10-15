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Видеофакт: так задерживали на марше людей с инвалидностью

Забирали людей в микроавтобусы неопознанные силовики.


Не обошлось без задержаний: еще на площади Независимости забрали как минимум двух человек. 

Когда от площади Независимости колонна шла по проспекту, люди с инвалидностью кричали: «Позор! Позор!», скандировали: «Жыве Беларусь!».

Позже стало известно, что среди задержанных во время акции — Олег Граблевский, сотрудник Офиса по правам людей с инвалидностью. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке директор учреждения Сергей Дроздовский.

Олег Граблевский «осуществлял правозащитное наблюдение за маршем людей с инвалидностью», уточнил Дроздовский, пишет tut.by
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