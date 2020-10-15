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Страны "Веймарского треугольника" призвали провести в Беларуси новые выборы

Страны "Веймарского треугольника" (Германия, Франция, Польша) призвали провести в Беларуси новые выборы, которые были бы свободными и справедливыми, проведёнными по международным стандартам и в присутствии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ.

Как сообшает euroradio.fm со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении глав МИДов упомянутых стран Хайко Мааса, Жан-Иво Ле Дриано и Збигнева Рау. Они провели встречу в Париже.

В заявлении отмечается, что страны "Веймарского треугольника" поддерживают "посреднические усилия ОБСЕ". Также в нём содержится призыв к Еврокомиссии "разработать комплексный план экономической поддержки демократической Беларуси".

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