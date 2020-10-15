Лавров топит за Лукашенко, а тот концепции не предложил

14 октября Сергей Лавров поддержал предложенную Александром Лукашенко конституционную реформу.





Александр Класковский считает , что квинтэссенция сказанного Лавровым – Россия «по-прежнему топит за Лукашенко».





– Москву, как видим, нисколько не смущает, что никакой концепции реформы Лукашенко пока так и не предложил. Он ограничивается туманными разглагольствованиями и явно хочет протащить через референдум выгодный ему вариант, – отметил Класковский. – А главное, Москву нисколечки не смущает, что «диалог» о конституционной реформе белорусский правитель символично начал в тюрьме КГБ с людьми, которых по его же указанию туда и законопатили. Живая карикатура. О каком равноправии сторон может идти речь?





Политический обозреватель обратил внимание, что вся критичность главы российского МИД по отношению к политике Лукашенко свелась к ремарке, что силовики должны реагировать пропорционально.





– Ага, так в Минске и послушают. Здесь убеждены, что все политические хвори лечатся лошадиными дозами дубинала, – отметил Класковский.





При этом политический обозреватель считает: «То, что Кремль сейчас вписался за Лукашенко, не означает идиллической гармонии их интересов». Но есть несколько причин, почему Москва не спешит заменить его на более удобную для себе фигуру.





По мнению эксперта, одна из них заключается в том, что «навязать свою марионетку в условиях, когда белорусский народ почувствовал себя политическим субъектом» будет очень непросто.





– Так что пока мы будем видеть все ту же банальную картину, когда один стареющий автократ поддерживает другого, потому что оба как огня боятся пробуждения народа, или, на их сленге, «цветной революции», – заключил Класковский



