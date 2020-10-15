Александр Бухвостов: Рабочим придет кирдык, если не изменится политический режим
Режим трещит. Но треснет он 26 октября, чуть раньше или чуть позже. Не скажет никто.
Лидер Свободного профсоюза металлистов (СПМ) Александр Бухвостов дал оценку Народному ультиматуму, предъявленному Светланой Тихановской белорусскому режиму. И рассказал, стоит ли уличному протесту рассчитывать на массовую поддержку рабочих.
- Мы видим, что рабочие не так активно выходят из официальных профсоюзов и переходят в независимые профсоюзы. Думаю, дело не в страхе, а в рисках потерять работу. Не уверен, что общенациональная забастовка сегодня может состояться. Но, может быть, мы чего-то не знаем, потому что мы стоим в стороне от деятельности Координационного совета.
Я всегда считал, что именно политическая забастовка рабочих может повернуть вектор в пользу перемен. Но с самого начала протесты на предприятиях, где влияние независимых профсоюзов было выше, импульс протеста получил свое продолжение и реализацию. Я имею в виду несколько заводов химической промышленности.
На Минском тракторном заводе произошла вспышка, но как вспыхнуло, так и потухло. Закончилось тем, что Дылевский оказался за воротами, и никто из рабочих не проявил солидарность, не встал и не сказал, что остановят завод в случае его увольнения. «Один за всех. Все за одного» - обычная тактика профсоюза. Все кричали «один за всех и все за одного», а Дылевского защитить не смогли.
У меня есть сомнения в реализации общенациональной забастовки.
Хотя мы оцениваем ситуацию с профсоюзной точки зрения, возможно, мы просто не видим общей картины. Мне кажется, сохранение мирного характера уличного протеста, его усиление привело бы к тому, что рабочие естественным образом остановили бы работу предприятий.
-То есть, на данном этапе уличному протесту не следует рассчитывать на активную поддержку рабочих?
- Я бы так не сказал. Мы наблюдаем столкновение экономических и политических интересов. Все сходятся в одном: Лукашенко должен уйти; уйдет Лукашенко – ситуация нормализуется. Провести в течение двух месяцев новые президентские выборы, разобраться в причинах, почему страну загнали в тупик – не только в политике, экономических перспектив практических вообще нет.
Возможно, на предприятиях действительно формируются внутренние протесты, о которых мы ничего не знаем. Увольняют стоящих людей, отменных специалистов, а на их место набирают идеологически верных работников. Знаю рабочего, который сделал рацпредложение, принесшее предприятию миллионы – его увольняют. Сидит у меня инженер – тоже увольняют с завода. Правящий режим сам ведет страну в непроглядную бездну. Не уверен, что народ вспыхнет через 13 дней, но то, что он вспыхнет однозначно, у меня сомнений нет.
Силовики угрожают применением боевого оружия против мирных демонстрантов – думают, протесты можно подавить. Смешно. Эффект бумеранга никто не отменял: начнут стрелять силовики – получат ответку. Угрозы – признак слабости. Режим трещит. Но треснет он 26 октября или чуть позже, я не скажу.
Я выступаю за сохранение мирного характера акций протеста. И за работу с рабочими, чтобы они поняли: им придет кирдык, если не изменится политический режим.
- Какая сейчас ситуация сложилась на предприятиях? Что люди боятся потерять?
- Люди боятся потерять то, что имеют, - заработную плату. На многих предприятиях уже отменяют сделку и переходят на тарифы, потому что сдельщики не вырабатывают необходимую норму. Если ты уже получаешь 1600 рублей, хотя сделке ты зарабатываешь только 600 рублей, - платят по 1600. Можно брать кредиты и платить зарплату в 1600 рублей, если знаешь, что скоро придут серьезные заказы, которые позволят рассчитаться с кредитами. Я понимаю логику руководителя предприятия: надо поддержать людей. Но сколько держать? Это ведет к тому, что убыточными становятся все предприятия. А убыточные предприятия – прямая дорога к дефолту страны, Россия уже не спасет. Надо Лукашенко уходить, и чем быстрее – тем лучше.
- Повлияли ли два месяца протестов на экономическое положение предприятий?
- Мы не вели такую статистику. Но видим, сколько избитых рабочих на предприятиях. Протест нарастает, и теперь он больше направлен против беспредела, который устроили космонавты и чернорубашечники. Насилие вызывает не страх, а озлобленность: чем больше будут избивать людей, тем большую ненависть будут ощущать на себе. Народа больше, чем их – их просто сметут. И они должны это понимать.
Юрий Кремнев, "Белоруссский партизан"
18:28 15/10/2020
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