В Минске прошла акция протеста на инвалидных колясках
На площади Независимости в Минске 15 октября прошла акция людей с ограниченными возможностями. Колясочники и другие инвалиды собрались возле Красного костела напротив здания Минского горисполкома.
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Около сотни человек выстроились в цепь солидарности, а потом двинулись по проспекту. Проезжающие мимо авто сигналили в знак поддержки особенно сильно.
Среди собравшихся был замечен и парень на коляске, который пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов: молодому человеку ампутировали ступню.
У этой акции протеста хватило сил дойти от площади Независимости до ГУМа. А,значит, у белорусов должно хватить сил дойти до победы.
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"Белорусский партизан"
17:05 15/10/2020
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