В Минске прошла акция протеста на инвалидных колясках









Около сотни человек выстроились в цепь солидарности, а потом двинулись по проспекту. Проезжающие мимо авто сигналили в знак поддержки особенно сильно.





Среди собравшихся был замечен и парень на коляске, который пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов: молодому человеку ампутировали ступню.





У этой акции протеста хватило сил дойти от площади Независимости до ГУМа. А,значит, у белорусов должно хватить сил дойти до победы.





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