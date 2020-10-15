ЕС ввёл персональные санкции против "повара Путина"





ЕС указывает, что бизнесмен "имеет тесные связи, в том числе финансовые, с "частной военной компанией Вагнера". "Пригожин оказывает поддержку деятельности "группы Вагнера" в Ливии, которая угрожает миру, стабильности и безопасности страны", – говорится в сообщении Евросоюза. Сам Пригожин заявил, что санкции его расстроили. По его словам, у него нет бизнес-интересов в Ливии.





В сентябре США ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компаний из-за их деятельности в Центральноафриканской Республике. "Евгений Пригожин имеет международную сеть сторонников для распространения своего пагубного политического и экономического влияния по всему миру", – говорил глава Минфина США Стивен Мнучин.





Ранее Минфин США внес в санкционный список пять лиц и три компании, связанных с Пригожиным. Они базируются в Судане, Гонконге и Таиланде. Минфин заявил, что сеть бизнесмена использует природные ресурсы Судана для личной выгоды и "распространения пагубного влияния" в мире. В ведомстве также указывали, что Пригожин "считается финансистом "частной военной компании (ЧВК) Вагнера", которая действует в таких странах, как Сирия, Судан и Ливия.





В мае Reuters со ссылкой на секретный отчет экспертов ООН писало, что "ЧВК Вагнера" разместила в Ливии около 1 тысячи бойцов, усилив отряды фельдмаршала Халифы Хафтара. В документе говорилось, что среди вагнеровцев преобладают россияне, однако также есть граждане Белоруссии, Молдавии, Сербии и Украины.





Власти России участие Москвы в происходящем в Ливии отрицали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что это государство стало "пристанищем" для наемников из "огромного количества стран".





В США Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина" из-за того, что его компании обеспечивали Кремль продуктами питания, обвиняют во вмешательстве в выборы 2016 года, связывая его с деятельностью так называемой "фабрики троллей".





Известен также конфликт Пригожина с Алексеем Навальным и ФБК. Суд обязал оппозиционера и его сторонников выплатить Пригожину миллионы рублей, посчитав, что расследования ФБК задели его честь и достоинство.