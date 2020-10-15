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Александра Пыльченко лишили лицензии адвоката - он защищал Виктора Бабарико и Марию Колесникову

Защитника Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александра Пыльченко лишили лицензии адвоката. Такое решение принято на заседании Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции 15 октября.

Александра Пыльченко лишили лицензии адвоката - он защищал Виктора Бабарико и Марию Колесникову
Александр Пыльченко в центре
Лицензия будет действовать, пока Пыльченко не получит на руки письменное решение Минюста. 

Лицензия адвоката действует до получения адвокатом письменного решения Минюста о прекращении действия лицензии, где будут указаны основания для такого решения. Там же будет указана дата, с которой будет лицензия перестанет действовать.

Поддержать Александра Пыльченко и адвоката Юлию Леванчук, вопрос о прекращении действия лицензии которой тоже рассматривали сегодня, к Минюсту пришли более 30 адвокатов.

Напомним, 7 октября Александру Пыльченко — защитнику Виктора Бабарико и Марии Колесниковой — в Министерстве юстиции вручили «уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии».

Оказалось, что суть претензий к адвокату состоит в его комментарии TUT.BY. В публикации от 14 августа Александр Пыльченко рассказал, какими полномочиями обладает генпрокурор и какие действия может предпринять по опубликованным в СМИ видео и свидетельствам избиений людей 9−12 августа в РУВД и ИВС. 

Юрист заявил, что генпрокурор Беларуси должен возбудить уголовные дела по фактам избиения мирных граждан, жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными. 

Юрист также отметил, что Генпрокуратура должна отстранить от занимаемых должностей на время проверки министра внутренних дел, его заместителей и начальника ИВС до установления их причастности или непричастности к произошедшему.
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